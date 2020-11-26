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  4. Sakarya’da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı

Sakarya’da silahlı saldırgan sebze halindeki şahsı böyle yaraladı

26.11.2020 12:43 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir saldırgan, sebze ve meyve halinde yabancı uyruklu bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra geri dönerek boş kovanları topladı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir saldırgan, sebze ve meyve halinde yabancı uyruklu bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra geri dönerek boş kovanları topladı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Arifiye ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir dükkanda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen S.Ş. isimli şahıs, sebze halindeki dükkana gelerek işyeri sahibiyle tartışma yaşadı. Yabancı uyruklu bir çalışan ise tartışmayı ayırmak istediği esnada saldırganın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Çalışan olay yerinden yaralı bir halde kaçmaya çalışırken, saldırgan ise yaralı şahsı arkasından ateş ederek kovaladı. Daha sonra olay yerine geri dönen saldırgan, yerdeki boş kovanları toplayarak kayıplara karıştı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, saldırganın iş yerine gelerek adete dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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