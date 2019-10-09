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Sakarya’da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi.

Sakarya’da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Güneşler - Karasu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FDZ 18 plakalı buğday yüklü kamyon sabah saatlerinde etkili olan sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi.
Kazayı hafif yara alarak atlatan kamyon sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kamyondan yola savrulan buğdaylar kara yolları ve belediye ekiplerince temizlendi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu

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