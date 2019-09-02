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Sakarya’da şizofren hastası, koyun otlatan aileyi tüfekle rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen bir kişi, elindeki tüfekle merada koyun otlatan aileyi 3 saat rehin aldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen bir kişi, elindeki tüfekle merada koyun otlatan aileyi 3 saat rehin aldı. Başka bir çoban tarafından uzaklaştıran şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre şizofren hastası olduğu ileri sürülen E.A., merada koyun otlatan R.A., K.A. ve 5 yaşındaki İ.A.’yı tüfekle rehin aldı. Yaklaşık 3 saat boyunca ormanlık alanda rehin tutulan aileye korku dolu anlar yaşatan E.A. başka bir çobanın gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine E.A. elinde bulundurduğu tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

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