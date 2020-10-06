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Sakarya’da skandal korona partisi görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak’alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak’alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide onlarca kişi doyasıya eğlendi, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine polis, soruşturma başlattı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir işletmede skandal görüntüler kaydedildi.
Adapazarı’nda bir gece kulübünde düzenlenen parti adeta korona partisine dönüştü. Vak’a sayılarının yükseldiği ve sıkı tedbirlerin gündeme geldiği günlerde ortaya çıkan bazı görüntüler tepkiye neden oldu. Şehir merkezinde bulunan bir gece kulübünde korona virüs tehlikesi unutularak, dev bir parti organize edildi. Alkol ve canlı müzik ruhsatı bulunan ancak parti ve benzeri etkinliklerin yasak olduğu mekanda onlarca kişi müzik eşliğinde gece boyu oynadı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamda maske takmayan onlarca kişi tehlikeye aldırış etmeden eğlendi. Geceye dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Korona virüsü unutup skandal eğlencenin görüntülerini paylaşan şahıslar polisi harekete geçirdi. Paylaşımları inceleyen ekipler maske ve mesafe kuralına uymayan kişilerin peşine düştü, mekanla ilgili soruşturma başlattı. Görüntülere yorum yağdıran vatandaşlar, yapılan bu eğlenceye tepki gösterdi.

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