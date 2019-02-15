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Sakarya’da soğuk havada insanın içini ısıtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:21 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.Akyazı ilçe merkezinde bir kız çocuğu kaldırımda soğuktan üşüyen kediyi, hırkasını çıkarıp sararak ısıttı.

Sakarya’da soğuk havada insanın içini ısıtan görüntü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.

Akyazı ilçe merkezinde bir kız çocuğu kaldırımda soğuktan üşüyen kediyi, hırkasını çıkarıp sararak ısıttı. Kediyi hırkasına sarıp soğuktan koruyan kız çocuğu, kediyi bir süre sevdi. Çocuğun örnek davranışı büyük takdir topladı.

Sakarya’da soğuk havada insanın içini ısıtan görüntü

Sakarya’da soğuk havada insanın içini ısıtan görüntü

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