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Sakarya'da 'Şok' operasyonu: 294 gözaltı, 97 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'Şok' adını verdikleri, Eylül ayında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 294 kişiyi gözaltına alırken, bu şahıslardan 97'si tutuklandı.

Sakarya'da 'Şok' operasyonu: 294 gözaltı, 97 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'Şok' adını verdikleri, Eylül ayında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 294 kişiyi gözaltına alırken, bu şahıslardan 97'si tutuklandı.
Sakarya polisi, Eylül ayı içinde aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma yaptı. Ekipler haklarında kasten öldürme, cinsel istismar, yaralama, yağma, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişiyi adreslerine yapılan baskında yakaladı. Polis, bu şahıslarla birlikte çeşitli suçlardan aranması olan 284 kişiyi de adreslerine yaptıkları baskında gözlatına aldı.
Emniyete götürülerek sorguya alınan toplam 294 kişiden 97'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kent genelinde konuşlanan polis ekiplerince yapılan 'Şok' uygulamalarında 37 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet kurusıkı tabanca ve 422 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi.
Ayrıca polis, çalıntı olduğu tespit edilen 14 adet motosiklet ele geçirdi. Motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili ise 89 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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Sakarya'da 'Şok' operasyonu: 294 gözaltı, 97 tutuklamaSakarya'da 'Şok' operasyonu: 294 gözaltı, 97 tutuklamaSakarya'da 'Şok' operasyonu: 294 gözaltı, 97 tutuklamaSakarya'da 'Şok' operasyonu: 294 gözaltı, 97 tutuklama

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