HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında silahlı kavga: 1 yaralı

14.02.2021 21:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde 1 kişi ayağından yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde 1 kişi ayağından yaralandı. Polis ekipleri vatandaş ile birlikte olay yerinde boş kovan aradı.
Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde bulunan Cuma Pazarı yanında bulunan Arif Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonucu silahını çıkartan şüpheli A.B.’yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatarak, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Antalya'da kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çocuklarıyla evi terk eden eşi Sevgililer Günü’nde barışmayınca ‘Elveda’ yazıp, intihar etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası intihar etti

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

Adli tıp önünde acı bekleyiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.