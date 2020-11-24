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  4. Sakarya’da sokak kısıtlamasını delenlere 129 bin lira para cezası kesildi

Sakarya’da sokak kısıtlamasını delenlere 129 bin lira para cezası kesildi

24.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da 21 ve 22 Kasım’da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye toplamda 129 bin 150 TL para cezası kesildi.Sakarya’da korona virüs denetimleri büyük hassasiyetle sürdürülüyor.

Sakarya’da 21 ve 22 Kasım’da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye toplamda 129 bin 150 TL para cezası kesildi.
Sakarya’da korona virüs denetimleri büyük hassasiyetle sürdürülüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında polisler denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda şehrin en işlek cadde ve sokaklarında devriye atan ekipler, mazeretsiz ve izinsiz sokağa çıkan 41 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin her birine Valilik 101 no’lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı hükmünce idari işlem uygulanarak toplamda 129 bin 150 TL para cezası kesildi.

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