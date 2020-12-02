HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da son bir ayda çeşitli suçlardan 36 kişi tutuklandı

Sakarya’da son bir ayda çeşitli suçlardan 36 kişi tutuklandı

02.12.2020 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 36 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 36 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda suçlu gözaltına alındı. Bu kapsamda Kasım ayı içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu suçlarından aranan toplam 80 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 595 gram esrar maddesi, 2 gram skank maddesi, 3 bin 753 adet uyuşturucu hap maddesi, 360 gram sentetik bonzai maddesi, 23 adet kök kenevir bitkisi, 13 gram kokain maddesi, 76 adet kırmızı yeşil reçeteli ilaç, 402 gram metamfetamin maddesi, 3 tabanca, 23 fişek, 4 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 29 bin 200 lira paraya el koydu.
KOM ekiplerince yakalanan 123 şahıstan 21’i tutuklandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda ise çeşitli sulardan aranması bulunan 123 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 6 bin 618 adet ambalajlı tütün mamulü, 534 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 100 adet dolu makaron, 249 adet elektronik sigara ve parçası, 163 adet gümrük kaçağı kol saati ve 6 bin 150 lira sahte paraya el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir hususBakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus
28 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler28 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

Ünlü oyuncu trans olduğunu açıkladı! Yeni ismi...

Ünlü oyuncu trans olduğunu açıkladı! Yeni ismi...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle bugün toplanıyor

Ankara'da kritik toplantı! Bilim Kurulu toplanıyor

Onlar koronavirüs dedektifleri: Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

Mezarlıktan acı fotoğraf: Ayrı gömülüyorlar

Arkadaş mağduru adamın büyük mutluluğu: İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir

Arkadaş mağduru adamın büyük mutluluğu

Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus

Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus

AVM'lerde HES kodu uygulaması: Erken saatlerde sıra oluştu

AVM'lerde HES kodu uygulaması: Erken saatlerde sıra oluştu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.