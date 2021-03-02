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Sakarya’da Şubat ayında 168 şüpheli tutuklandı

02.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 220 şüpheliden 168’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Şubat ayı raporunu açıkladı.

Sakarya’da Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 220 şüpheliden 168’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Şubat ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 220 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 121’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 7, en çok da 17 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 47 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar
Şubat ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 20 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 18 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 17 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 40 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde kayıp olarak aranan 16 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında, 3 kişiye işlem yapılırken 1 ikamet ise mühürlendi.

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