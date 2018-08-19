HABER

Sakarya'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:37 | Son Güncelleme

Arifiye ilçesinde baygın olarak bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolda baygın olarak bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Sakarya İl Ormanı Arifiye girişi mevkisinde bulunan futbol sahası yakınlarında baygın halde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)
Erdek'te çöplük yangınıErdek'te çöplük yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.