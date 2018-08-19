Sakarya'da şüpheli ölüm

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolda baygın olarak bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Sakarya İl Ormanı Arifiye girişi mevkisinde bulunan futbol sahası yakınlarında baygın halde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

