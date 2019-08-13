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Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Sakarya'da süs havuzunda erkek cesedi bulundu

Sakarya'da bir parkın süs havuzunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesindeki Donatımpark içerisinde yer alan süs havuzunun yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından süs havuzundan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından orta yaşlı erkeğe ait ceset, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekiplerinin kimlik belirleme çalışması sürüyor.

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