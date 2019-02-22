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Sakarya'da süt tankeri devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Sakarya'da süt tankeri devrildi: 2 ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şamil Bircan'ın (27) kullandığı 34 UM 3683 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mekece Mahallesi mevkisinde demir yoluna devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede, sürücü Bircan ve yanındaki Mehmet Kamil Çağlar'ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi.

Tren yoluna devrilen süt tankeri, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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2 ölü Kaza Pamukova sakarya süt tankeri

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