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Sakarya'da suyun karpitle teması sonucu zehirli gaz oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Karasu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bir okulda suyun karpitle teması sonucu zehirli gaz açığa çıkması üzerine AFAD ekipleri çalışma başlattı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren sağanak sonrası bir okulda suyun karpitle teması sonucu zehirli gaz ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak sonucu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giriş katını su bastı.

Lisenin atölyelerindeki karpit maddesinin suyla teması sonucunda zehirli gazın açığa çıktığını fark eden okul görevlileri, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri sevk edildi.

Suyla temas eden karpit taşlarını dışarı çıkaran ekipler, oluşan gaz miktarını düşürme çalışması yaptı.

- "Su tahliyesi yaptık, temizliği tamamladık"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak sonucu okulun bahçesinde yaklaşık 40 santimetre su biriktiğini söyledi.

Suyun atölyelere girdiğini belirten Turhan, "Su tahliyesi yaptık, temizliği tamamladık. Metal teknolojisi alanında öğrencilerimizin kullanmış olduğu karpit taşları suyla temas ettiği için duman ve zehirli gaz ortaya çıkmış. Bununla ilgili AFAD'dan destek istedik. Onlar da güvenli şekilde karpit taşlarını dışarı çıkararak, oluşabilecek herhangi bir iş kazasına karşı tedbir almaktadır." diye konuştu.

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Karasu karpit sağanak sakarya

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