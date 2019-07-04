HABER

Sakarya'da taksi şoförünü gasbeden şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

Sakarya'da taksi şoförünü gasbeden şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksi şoförüne bıçak çekerek bir miktar parasını ve özel eşyalarını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir restorana çağırdığı Yeni Cami Taksi Durağı'na ait taksiye müşteri gibi binen M.D. (28), belli bir süre gittikten sonra araç seyir halindeyken şoföre bıçak çekerek cebindeki bir miktar parayı ve bazı eşyalarını alıp kaçtı.

Taksi sürücüsünün haber vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adresini belirledi.

Adapazarı ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çoğunluğu hırsızlık ve gasp suçlarından 27 kaydı bulunan şüphelinin, geçen yılın başlarında da bir taksi şoförünü gasbettiği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin geldiği restoranda çalışanlarla konuşması ve masaya oturması yer alıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Cesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorumCesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorum
MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandıMEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gasp sakarya şoför ticari taksi

En Çok Okunan Haberler

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.