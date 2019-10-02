Sakarya'da tarlada vurulmuş halde bulunan kişi öldü

Sakarya'da tarlada vurulmuş halde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Arifiye ilçesine bağlı Mollaköy Karaçomaklar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine gittiğinde Halil İbrahim Baş'ın (67) yaralı halde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Baş, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

