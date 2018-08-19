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Sakarya'da tatilcilere 'rip' akıntısı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince denize girecek vatandaşları 'rip akıntısı'na karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sakarya'da tatilcilere 'rip' akıntısı uyarısı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince denize girecek vatandaşları 'rip akıntısı'na karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu ilçesi tatilcilerle doldu. Yoğunluğun daha da artması beklenirken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, tatil süresince denize girecek vatandaşlar için uyarılarda bulundu. Cankurtaran ekiplerinin bulunmadığı yerlerde denize girilmemesi gerektiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "Vatandaşlarımızın bayram tatili süresince uyarı tabelalarına dikkat etmeleri ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı bölgelerde denize girmemeleri gerekmektedir" dedi. Arancı, bayram süresinde kötü bir senaryoyla karşılaşmak istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Sahillerimizde 53 cankurtaran personelimiz, 2 zodyak bot, 30 cankurtaran kulesi, 7 jet-ski ile boğulma vakalarına karşı mücadele ediyoruz. Bayram tatili dolayısıyla da sahillerimizin yoğun bir ilgi göreceğini söylemeliyiz. Her yıl sahillerimizde birçok insanımızın boğulma tehlikesi geçirmelerine sebep olan, kum kayması olarak bilinen 'rip' akıntılarına karşı çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rip akıntısı kıyıya ulaşan dalgaların geri çekilmesi sonucu oluşur. Kötü bir senaryo ile karşılaşmamak için vatandaşlarımızın uyarılarımızı dikkate almaları ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı yerlerde denize girmemeleri konusunda hassasiyet bekliyoruz."

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Sakarya'da tatilcilere 'rip' akıntısı uyarısıSakarya'da tatilcilere 'rip' akıntısı uyarısı

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