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Sakarya'da tekne alabora oldu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de Sakarya Nehri'nin girişinde denizin dalgalı olması sebebiyle 6 metrelik balıkçı teknesi alabora oldu.

Bu sırada balıkçı teknesinde bulunan Süleyman ve Yusuf Özdemir, balıkçı arkadaşları tarafından denizden çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan iki kişi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Alabora balıkçı teknesi tekne yaralı

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