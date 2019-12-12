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Sakarya’da televizyon ve aparatlarını çalan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde televizyon ve aparatlarını çalan, hırsızlık suçundan da kaydı olan 19 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evlerden televizyon ve aparatlarını çalınması üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

Sakarya’da televizyon ve aparatlarını çalan şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde televizyon ve aparatlarını çalan, hırsızlık suçundan da kaydı olan 19 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evlerden televizyon ve aparatlarını çalınması üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmalar ve güvenlik kameraları incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın hırsızlık suçlarından kaydı bulunan 19 yaşındaki R.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyon sonrasında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık Büro ekiplerince ikinci el eşya alım-satımı yapan yerlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise evlerden çalınan televizyon ve aparatları ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı televizyon ve aparatlarını satın alan 38 yaşındaki yabancı uyruklu Sameer Sultan D.A. isimli şahsa ise polis ekiplerince ‘Hırsızlık malını satın almak’ suçundan işlem yapıldı.

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