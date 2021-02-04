Sakarya’da TEM ekiplerince 1 ayda 39 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerin önlenmesine yönelik 1 ay içerisinde yapılan operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem gerçekleştirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerin önlenmesine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen 24 operasyonel faaliyette 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

FETÖ/PDY Terör örgütü ile ilgili 24 şüpheli hakkında, DEAŞ Terör örgütü ile ilgili 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili olarak 2 şüpheli ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında da 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

