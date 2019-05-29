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Sakarya’da terör operasyonunda 96 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

Sakarya’da polisin son 3 ayda terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldıkları şüphelilerden 96’sı tutuklandı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya’da polisin son 3 ayda terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldıkları şüphelilerden 96’sı tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri son 3 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 377 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 174’ü Emniyet Müdürlüğünce ve adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 95’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 96’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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