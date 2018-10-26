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Sakarya'da terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, kent ve çevresindeki düğün ve benzeri etkinliklerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı ve buna ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlandığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı kararı uyarınca İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.M.K, İ.K ve M.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.

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