Sakarya'da tırın çarptığı kadın öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolundan Bilecik yönüne giden Kemalettin K. idaresindeki 78 YD 937 plakalı tır, Kültür Merkezi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Altun Kırca'ya (48) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırca'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kırca'nın cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Kemalettin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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