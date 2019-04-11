HABER

Sakarya'da tırın çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Sakarya'da tırın çarptığı kadın öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolundan Bilecik yönüne giden Kemalettin K. idaresindeki 78 YD 937 plakalı tır, Kültür Merkezi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Altun Kırca'ya (48) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırca'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kırca'nın cenazesi, Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Kemalettin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNEREski eşi 1 Milyon TL borç taktı! Eski eşi 1 Milyon TL borç taktı!
Alkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildiAlkollü olduğu iddiasıyla kesilen ceza mahkeme kararıyla iptal edildi
“Önce İsyan Sonra Göç ve İskân” eseri çıktı“Önce İsyan Sonra Göç ve İskân” eseri çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pamukova sakarya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Kayseri Emniyeti'nden aranan şahıslara büyük operasyon

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.