Sakarya’da trafik kazaları KGYS’ye yansıdı

Sakarya’da 2020 yılı Ekim ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlaller acı sonuçları gözler önüne serdi.

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Ekim ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve KGYS’ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Yayınlanan görüntülerde; D-650 Adapazarı-Karasu duble yolu üzerinde viraja hızlı giren ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin, önce yol kenarındaki bariyerlere çarpması ve daha sonra ise karşı şeritteki bariyerlere çarparak aracın adeta hurdaya dönüştüğü anlar yer aldı.

