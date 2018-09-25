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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:07 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekinli Mahallesi'nde, M.O. (55) yönetimindeki araç, kara yolunda park etmek amacıyla duraklama yapan A.E. (46) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada, araç sürücüsü M.O. yaralandı, yanındaki P.O. (57) ise hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan traktör sürücüsü A.E, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erenler Karayolu Kaza trafik kazası traktör

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