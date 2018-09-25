Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekinli Mahallesi'nde, M.O. (55) yönetimindeki araç, kara yolunda park etmek amacıyla duraklama yapan A.E. (46) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
Kazada, araç sürücüsü M.O. yaralandı, yanındaki P.O. (57) ise hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan traktör sürücüsü A.E, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi
Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!
'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum