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Sakarya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karapürçek yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 EY 098 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek bir iş yerinin bahçe kapısına çarptı ve yolun kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan Lütfiye Kılıç ve Fatma Genç Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemile Kılıç Toyotosa Acil Yardım Hastanesi'ne, Abdullah Genç ve yaşları küçük olduğu öğrenilen Mirza ve Çınar Genç ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı Erenler karapürçek trafik kazası

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