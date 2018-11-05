Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya'da otomobil ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Geyve-Taraklı karayolu Eşme mevkisinde Mehmet Ö. yönetimindeki Geyve Belediyesine ait 54 TL 162 plakalı belediye personeli taşıyan midibüs ile Rıfat K. idaresindeki 43 FT 299 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen midibüsün sürücüsü ve yolcu Seda Ö, otomobil sürücüsü Rıfat K. ve eşi Hacer K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Midibüsün, Geyve Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi personelini taşıdığı öğrenildi.
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