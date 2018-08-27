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Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu yolunda seyreden Tayfun Çiçek idaresindeki 54 ADP 351 plakalı otomobil, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) trafik ışıklarında aynı yönde seyreden Murat Türük'ün kullandığı 42 EDD 90 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Emre Çiçek, Hülya, Seher ve Serra Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralı sürücü Türük ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, ulaşım otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

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söğütlü trafik kazası

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