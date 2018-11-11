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Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 20:25 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Caddesi'nde Adapazarı istikametine giden Durukan S. idaresindeki 54 TC 019 plakalı otomobil, aynı yöne giden Oktay T'nin kullandığı 54 H 3930 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşan 54 TC 019 plakalı otomobil, ağacı devirdikten sonra karşı yönden gelen İbrahim K. yönetimindeki 54 TT 157 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobillerdeki 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası yaralı

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