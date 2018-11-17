Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek, ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 54 RH 746 plakalı otomobille ışıklı kavşaktan dönüş yapan 54 PN 525 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, T.G. (33), Y.G (8), R.K (55), H.Ü. (63), S.G.(28), H.G (1) ve B.G (6) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

