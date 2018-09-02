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Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:18 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 2 motosikletle çarpışması sonucu 4'ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Araç, Akçakoca istikametine giden 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlerle çarpıştı. Kazada 4'ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaali Motosiklet trafik kazası

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