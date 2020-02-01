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Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:50 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 54 DN 965 plakalı otomobil D-100 kara yolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde aynı yönde seyreden Nurullah Ö. kontrolündeki 35 TT 582 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Nurullah Ö, yolcular Zafer D, Hüseyin Doğukan S. ve İlker Kaçar (23) çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlker Kaçar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı<br />

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Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

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