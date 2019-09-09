Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bahçesine fındık toplamaya giden Ahmet Usta'nın (63) kullandığı 54 PB 531 plakalı traktör, Kızılcık Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Usta, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sırasında nabzı duran Usta, yakınlardaki Ferizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Usta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

