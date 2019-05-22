Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak ülkede bulunan yerel ve yabancı halkın daha iyi kaynaşmasını sağlamak ve farklı kültürleri mahalle ortamlarında tanımak adına organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Kadıoğlu, "Mübarek ramazanda iftar sofraları şenleniyor, bereketleniyor iki toplumun ortak değerlerini sofralarda buluşturuyoruz. Uyum buluşmaları konseptinde iki toplumdan bugün 300'e yakın misafirimiz var. Misafirlerimizin 150'si Suriye, Afganistan, Pakistan, Sakarya'da bulunan farklı gruplar ile yerel halktan öğretmenlerimiz, muhtarımız, il müdürlerimizden kamu kuruluşlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına ve Kızılay ile beraber herkesin içinde olduğu bir iftar programındayız." diye konuştu.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplumların birbirini daha iyi tanıması ve desteklemesi amacıyla uyum buluşmalarının altıncısını Sakarya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadıoğlu, ramazandan sonra da 17 ilde mahalle buluşmalarına devam edeceklerini dile getirerek, uyum buluşmalarındaki ana amaçlarının, yerel toplum tarafından göçmenler hakkındaki doğru sanılan yanlışları anlatmak, ayrıca göçmenlerin hak ve yükümlülüklerini ilk ağızdan kafa karışıklığına mahal vermeden aktarmak olduğunu vurguladı.

Uyum çalışmalarına ülkenin her bir yerine giderek katkılar sağlamak istediklerini vurgulayan Kadıoğlu, "Biliyoruz ki ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimiz de bizlerle aynı duyguları paylaşıyor, ülkemizdeki fırsatları değerlendirip uyum içinde yaşayacaklarına inanıyoruz. Diyoruz ki, ya fırsatlar insanların yaşadığı yere gider ya da insanlar fırsatların olduğu yerlere. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

- "Toplumların huzuru için uyuma ihtiyaç vardır"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise dünyada sıkıntıya düşen, fırtınaya yakalananların aradıkları limanların başında Türkiye'nin geldiğini aktardı.

Tarihte ve günümüzde bunun övünç kaynağı olduğunu ifade eden Nayir şunları kaydetti: