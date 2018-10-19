Sakarya'da uyuşturucu operasyonları

Sakarya'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.G. (24), Ö.G. (18), B.G. (22), B.S. (21) ve M.B'nin (26) yakalanması için çalışma başlattı.

Şahıslara yönelik 4 ay süren çalışmalarda, uyuşturucu madde ticaretini delillendiren 15 ayrı ara yakalama olayında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3 kilogram 275,53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol olmak üzere 19 kişi serbest kaldı.

Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden 10 ekip 40 personelle İstanbul ve Sakarya'nın Karasu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 25 paket halinde satışa hazır 19,59 gram bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 lira paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan tutuklandı.

