HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

12.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesinde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesinde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kocaali ilçesine bağlı 7 farklı mahallede bulunan 10 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda; yaklaşık 2 kilogram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli jandarmada verdikleri ifadelerinin ardından serbest kalırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Hortum çiftliği yerle bir etti: Büyük bir felakettiHortum çiftliği yerle bir etti: Büyük bir felaketti
63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi

İstanbul depremi için tarih verildi

Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

Meteoroloji uzmanından kar yağışıyla ilgili yeni uyarı! Pazartesi ve perşembeye dikkat!

İstanbulluları uyardı: Pazartesi ve perşembeye dikkat!

CHP'li Mengü'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

Hortum İzmir'de bir çiftliği yerle bir etti

Hortum çiftliği yerle bir etti: Büyük bir felaketti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.