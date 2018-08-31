Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Narkotik Timleri ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine Sivritepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Narkotik timlerinin uzun süredir peşinde olduğu E.A'nın ikametinde yapılan aramada evin bodrumunda tavuk kümesi olarak kullanılanı alanda zulalanmış çeşitli büyüklükte 15 kavanoz içerisinde 5 kilogram kubar esrar bulundu.
Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüpheli E.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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