Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda adreste yapılan aramada, 13 kilogram yaş olarak hasat edilmiş Hint keneviri, 2,30 kilogram kurutulmuş esrar, 18 kök kesilmiş Hint keneviri kökü, evin bahçesinde dikili iki Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.T. (59) ve M.T. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri, operasyon yapılan adreste bulunan K.T. (27), Ö.B. (34) ve N.B'ye (26) ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yaptı.
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