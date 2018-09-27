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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

13 kilogram yaş olarak hasat edilmiş kenevir ve 2 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda adreste yapılan aramada, 13 kilogram yaş olarak hasat edilmiş Hint keneviri, 2,30 kilogram kurutulmuş esrar, 18 kök kesilmiş Hint keneviri kökü, evin bahçesinde dikili iki Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.T. (59) ve M.T. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, operasyon yapılan adreste bulunan K.T. (27), Ö.B. (34) ve N.B'ye (26) ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yaptı.

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operasyon uyuşturucu

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