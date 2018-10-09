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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:45 | Son Güncelleme

Hendek ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Sakarya'da yaklaşık 5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri, Hendek Jandarma Komutanlığı personeliyle Çayırbaşı Mahallesi'nde Ö.B'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, Ö.B'nin evinde ve çevresinde yaptığı aramada, 1 kilo 902 gram zulalanmış şekilde 5 paket kubar esrar, hassas terazi ve 10 içime hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Narkotik köpeği "Rüzgar" ile Karasu'da belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K'nın evinde ve çevresinde 50 gram kenevir tohumu, 50 gram kubar esrar, 3 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve bu tüfeğe ait 22 mermi ele geçirdi.

H.K'nın evinde ve çevresinde gerçekleştirilen aramada ise ahıra saklanmış 2 kilogram 735 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 83 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kubar esrar operasyon

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