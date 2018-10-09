Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 107 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlü Akgöl Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

KOM Şubeye bağlı narkotik timlerinin de destek verdiği Söğütlü, Adapazarı, Ferizli ve Karasu ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, bölgedeki 6 farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler Muhammet Y, Mustafa Y, Musa Y, Metin Y. ve Aynur Y'e ait bahçelerde çeşitli yerlere zulalanmış plastik kova ve cam kavanozlarda 107 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 400 gram toz esrar, 20 gram kubar esrar, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi bulundu.

Şüpheliler Aynur Y, Muhammet Y. ve Musa Y. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Mustafa Y. ve Metin Y'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

