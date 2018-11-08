Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da, 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi bulunan aracın sahibi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalar kapsamında, M.E.D'nin (30) otomobilinde narkotik köpeği "Dark" ile arama yaptı.
Aramada, 30 şeffaf poşete sarılı halde 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, yakalanan metamfetamin maddesinin, bu zamana kadar kentte ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
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