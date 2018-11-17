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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 22:45 | Son Güncelleme

Operasyonda 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da, 39 kilo 490 gram eroinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda F.T'nin (34) kullandığı kalas yüklü tırı Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, valizlere doldurulmuş 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 avro ve 970 liraya da el konuldu.

F.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu

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