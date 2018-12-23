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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 21:50 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda R.S. (22), M.G. (27), N.A. (35), E.K, Özbekistan ve Gürcistan uyruklu D.T. (27) ile S.Ö. (42) gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu alımında kullanılan boş aparatlar, silahlar ve çalıntı olduğu değerlendirilen altın kolye ve yüzüğe el koydu.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S, M.G. ve N.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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operasyon Sakarya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu

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