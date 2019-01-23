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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 21:44 | Son Güncelleme

Bir kişinin tutuklandığı operasyonda 3 kilo 240 gram esrar ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, 3 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu İlçe Jandarma Asayiş ekipleri ile Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik timleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kızılcık Mahallesi'nde İ.K. ile babası M.K'ye ait evler ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, İ.K'nin ikametinde bir kurusıkı tabanca, M.K’nin ev ve eklentilerinde bir ruhsatsız av tüfeği ile 3 kilo 240 gram kubar esrar yakalandı.

İ.K'nin, babasının ikametgahında bulunan esrarın kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine M.K, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

Gözaltına alınan İ.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Jandarma KOM Şube Karasu İlçe Jandarma kubar esrar uyuşturucu operasyonu

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