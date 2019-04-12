Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon başlatıldı.

Farklı adreslerde yapılan aramalarda 10 kilo 558 gram skunk ile iki uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

