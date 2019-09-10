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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ferizli Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu T.M'nin Gölkent Mahallesi'ndeki evinde esrar maddesi bulundurduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda evin çatı kısmında ve önünde bulunan aracın bagajında 11 kilo 250 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden ev sahibi T.M. ve kardeşi M.M, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı sakarya uyuşturucu operasyonu

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