Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Sarıdede Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 645 gram esrar maddesi ile ikametlerin bahçesine dikilmiş 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.
N.S. (69), A.S. (49), B.B. (27) ve O.S. (39) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ile B.B. savcılıkça serbest bırakıldı. O.S çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum