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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Operasyonda 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16 Eylül'de uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan İ.İ. (52) ve Ş.A.K. (49), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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operasyon Sakarya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu

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