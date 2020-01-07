HABER
  4. Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 20:31 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama

Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Emin Ş., Feyyaz E. ve Emre K.’nın Karasu Kuzuluk Mahallesi’nde uyuşturucu madde imal ettiklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alınırken, Ertuğrul Emin Ş.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise sakız kutusu içerisinde 36,93 gram esrar, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 7 bin TL, imalathane olarak kullandıkları yerde yapılan aramada ise 11 gram esrar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler, Yalı Mahallesi’nde bulunan evde yapılan aramada da 1 adet tabanca ve 9.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertuğrul Emin Ş. ile Emre K. tutuklanırken, Feyyaz E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Hatay’da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildiHatay’da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi
TürkAkım: Putin'in isim babası olduğu doğalgaz boru hattı projesiTürkAkım: Putin'in isim babası olduğu doğalgaz boru hattı projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.