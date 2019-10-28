Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barış Caddesi’nde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1’i kadın toplam 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin benzer suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

